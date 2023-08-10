По его словам, первый приорититет имеют ракетоносители.

Сейчас самой большой "морской" угрозой для Украины являются ракетные корабли Военно-Морского Флота Российской Федерации.

Об этом рассказал эксперт Центра оборонных стратегий, капитан первого ранга запаса Военно-Морских сил ВСУ Андрей Рыженко в интервью УНИАН. По его словам, первый приорититет имеют носители ракет "Калибр", а второй - ракет "Москит".

"Они функционируют, их стартовые позиции - возле Севастополя, или возле Новороссийска. Они регулярно эти ракеты запускают, мы об этом знаем", - сказал Рыженко.

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Следующими по приоритету опасности являются российские десантные корабли. "Они готовы высадить десант, но пока для этого нет благоприятной ситуации. Пока они возят военные грузы", - добавил капитан.

Угроза с моря: последние новости

Напомним, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали, что уничтожить береговые ракетные комплексы и корабли российских захватчиков помогут американские ракетные системы ATACMS и истребители F-16. Этих видов вооружения Украине не предоставляют.

Ранее Андрей Рыженко заявил, что украинские морские дроны настолько мощные, что с их помощью можно серьезно повредить или уничтожить любой корабль флота РФ в Черном море.

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