В российском Ейске прогремели взрывы возле военного городка, где находится аэродром

В российских пабликах говорили о возможной атаке дронов.

В ночь на воскресенье, 29 сентября, в Ейске Краснодарского края РФ прогремели взрывы возле военного городка. Там также находится аэродром.

"Пользователи в группах Ейска и Краснодарского края рассказывают о прозвучавших взрывах возле военного городка, где также находится аэродром ВМФ РФ – там базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ", – пишет Astra.

В российских Z-пабликах говорили о возможной атаке дронов. Там утверждали, что несколько дронов двигались в сторону Ейска/Приморско-Ахтарска.

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"Заявлено, что в направлении энергетических и стратегически важных военных объектов в Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тульской и Саратовской областей, а также Кубани и Ставрополья движутся несколько БПЛА ВСУ (суммарно, – от 70 до 150)", – сказано в сообщении.

Оновлено: Губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев заявил об атаке украинских беспилотников.

"В селе Шабельское Щербиновского района подавленный силами РЭБ беспилотник при падении врезался в дерево и взорвался – от взрывной волны у стоящего поблизости дома выбило окна и двери, осколками повредило автомобиль", – добавил он.

По словам российского чиновника, пострадавших нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района. Территория оцеплена.

Стоит отметить, что местные жители скептически отнеслись к сообщениям о работе ПВО. Один из пользователей написал, что ПВО "так работает, что долетает".

"Бавовна" в РФ: другие новости

24 сентября в российском Таганроге прогремел взрыв. Причиной "хлопка" стал беспилотник, который влетел в здание неподалеку военной авиабазы. В то же время в сети пишут, что упал российский ударный БПЛА "Иноходец".

Тем временем в Самарской области РФ произошел взрыв на железнодорожном мосту. Движение поездов было приостановлено.

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