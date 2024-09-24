В сети пишут, что упал российский ударный БПЛА "Иноходец".

Во вторник, 24 сентября, около 13 часов в российском Таганроге прогремел взрыв. Причиной "хлопка" стал беспилотник, который влетел в здание неподалеку военной авиабазы.

В результате попадания горел склад и несколько автомобилей. Как рассказал губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев, возгорание удалось локализовать. Огнем повреждена кровля здания и 4 автомобиля, которые были припаркованы рядом. Погибших и пострадавших, по его словам нет.

Голубев подтвердил, что причиной взрыва стал дрон, однако чей именно – не уточнил. В то же время в сети пишут, что упал российский ударный БПЛА "Иноходец".

OSINT-аналитик с ником blinzka обнародовал точные координаты удара – 47.26209, 38.86784. Изучив местность вокруг, он заметил сооружение с антеннами на крыше, а в 1,4 км к юго-западу – военный аэродром "Таганрог" ВС РФ, где были замечены бомбардировщики Ту-95, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Кроме того, на той базе есть площадка для запуска дронов.

БПЛА "Иноходец": что известно о российском дроне

Дрон "Иноходец" (известный также как "Орион") – это российский беспилотный летательный аппарат среднего класса, разработанный компанией "Кронштадт". Основное назначение этого БПЛА – разведка, наблюдение и выполнение ударных задач. Он относится к классу БПЛА большой продолжительности полета (MALE – Medium Altitude Long Endurance).

Взлетная масса этого БПЛА составляет около 1100 кг. Максимальная полезная нагрузка – до 200 кг, что позволяет оснащать его различными разведывательными или ударными системами, включая оптико-электронные системы и вооружение.

Максимальная дальность полета дрона "Иноходец" составляет до 250 км с прямым управлением оператора. При наличии спутниковой связи и автономного режима возможно увеличение дальности полета.

Максимальная высота – до 7 500 метров, а максимальная скорость - около 200 км/ч. Продолжительность полета – до 24 часов.

"Иноходец" может быть оснащен управляемым оружием, включая корректируемые авиабомбы и ракеты класса "воздух-земля".

Вас также могут заинтересовать новости: