По их словам, военно-промышленный комплекс РФ достиг того, что ракеты могут лететь на малой высоте.

По словам военного эксперта, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, российские ракеты технически научились обходить зоны их сбивания украинскими ПВО.

"Россия действительно модернизирует собственные ракеты. Военно-промышленный комплекс РФ достиг того, что ракеты могут лететь на малой высоте. Благодаря этому они чаще проходят зону поражения - а сама зона поражения фактически уменьшилась. Тем более, что у нас немного батарей Patriot, и вообще мало средств, способных эффективно перехватывать такие ракеты. Поэтому и возникают подобные проблемы", - объяснил он Фокусу.

По его словам, баллистические ракеты обычно летят по дуге: сначала вверх, а затем стремительно падают вниз на цель.

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"Это давало возможность их обнаружить и уничтожить в воздухе. Но теперь таких возможностей значительно меньше. Нужно искать новые тактические решения - и понимать, каким именно оружием можно противодействовать", - отметил Романенко

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко добавил, что имеющиеся в Украине ЗРК Patriot не прошли качественной модернизации с момента их создания в 80-е годы прошлого века.

"Мы получили версию Patriot, которая за последнее время, за последние годы, не прошли какой-то модернизации, они не улучшались. А вот враг, имея соответствующий опыт, наблюдая за тем, как сбиваются его ракеты, постоянно пытается их модернизировать и улучшать. И я вообще не исключаю того факта, что эти "Искандеры", которые были применены во время последнего ракетного удара по территории Украины, они действительно имели соответствующие особенности в навигационной системе, в заходе на цель и другие какие-то моменты, были улучшены за этот период разведки российского ВПК", - рассказал он.

Сбитие российских ракет - мнение экспертов

Российские баллистические ракеты из наземных комплексов "Искандер" стало сложнее сбивать даже с применением зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев

Он отметил, что офицеры по противодействию вражеской баллистике говорят, что "в последнее время российские "Искандеры" стало крайне сложно сбивать, даже используя современные западные комплексы типа Patriot". Речь идет о том, что враг постоянно совершенствует ракетную технику с целью нанесения Украине как можно больших потерь.

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