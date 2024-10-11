Экс-нардеп Александр Черненко подчеркивает, что морские дроны с момента своего появления изменили баланс сил на Черном море.

Новое поколение морских дронов Sea Baby еще раз доказало, что Служба безопасности Украины (СБУ) стала генератором новых технических идей в этой войне и находится на шаг впереди россиян. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя новое видео работы морских дронов СБУ по позициям врага на Кинбурнской косе.

Эксперт подчеркивает, что морские дроны от момента своего появления изменили баланс сил на Черном море. "Новые дроны – еще более опасное оружие для врага. По сути это многоцелевая платформа, которая может нести различные типы вооружения и дистанционно минировать акваторию. После выполнения задач они возвращаются на базу. Если раньше "морские малыши" поражали в основном корабли чф рф, то после модернизации способны наносить удары по объектам и скоплениям живой силы врага, если те находятся и на берегу. Точные удары по позициям россиян на Кинбурнской косе это подтверждают", – пишет экс-нардеп.

Черненко напоминает, что в феврале этого года украинцы донатили на создание флота морских дронов. "Специалисты Службы не подвели – дроны демонстрируют прекрасные результаты. Российский флот постоянно прячется в портах дислокации, а морские дроны теперь наносят удары даже по объектам врага на суше. В короткие сроки запустили в производство новую разработку, постоянно работая над ее совершенствованием и все время находясь на шаг впереди россиян", – акцентирует политолог.

Видео дня

"Украина, благодаря морским дронам СБУ, сначала сняла зерновую блокаду, а теперь не дает кораблям чф рф приближаться к торговым кораблям, которые идут из наших портов. Чем отвечает бывшая "морская супер-государство"? Парадами где-то на Балтике, постоянными изменениями руководителей своего черноморского флота и попытками нанести ракетные удары по гражданским портам. Кажется что-то "СВО" пошла не по плану не только на суше, но и на море", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее в сеть попало видео работы морских дронов СБУ нового поколения. На видео морской дрон с размещенной на нем ракетной системой залпового огня отрабатывает по позициям россиян на Кинбурнской косе.

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