Гранатометчик 1-й роты Павел Щибря, рассказал о совсем "отбитых" оккупантах, которых РФ бросила в бой.

Гранатометчик 1-й роты Павел Щибря, рассказал о совсем "отбитых" оккупантах и о том, как ВСУ болит из-за долгих ротаций на фронте.

Украинцам, которым больше повезло, позволяют ротацию раз в 5-6 месяцев, кому-то раз в год. Но некоторые за все время войны вообще фактически не отдыхали: их отводят где-то на 3-ю линию, позволяют немного прийти в себя, - и обратно, в бой. Опять же, без пополнения в людях, пояснил Щибря в интервью "Вечернему Киеву".

По словам бойца ВСУ, в этом заключается самое болезненное отличие между армией Украины и оккупантами - враги регулярно имеют ротации. "У нас же не хватает людей из-за разлаженности государственной политики и не принятого закона о мобилизации, самодеятельного рекрутинга, демотивации граждан", - пояснил он.

Видео дня

Также Щибря рассказал о своем фронтовом опыте встреч с "отбитыми" оккупантами. Таковыми он назвал тех представителей РФ, которые верят в "тупых и перепуганных у**опов".

Им Россия наобещала ведро медалей с отпусками, бросая на передовую. Обычно ВСУ раскладывают подобных "героев СВО" за 2-4 дня. После того как враг получает свою порцию огневого поражения от артиллерии, обычно наступает затишье. Если, конечно, покой украинцев не нарушит очередная "гастролирующая" ДРГ, пояснил он.

Так происходит на направлении, где служит военный. "В целом все спокойно, вообще нам в этом смысле более-менее повезло", - отметил Павел.

В то же время он заявил, что такие вещи, как прилеты fpv-дронов, сбросы с беспилотников и так далее - это практически ежедневная рутина военных. Для него - это как привычные будни.

47 ОШБр показала шедевр об оккупантах

Сегодня 47-я отдельная механизированная бригада, которую украинцы знают боями на Авдеевском направлении, показала в сети шедевр об оккупантах. Речь идет о ролике, в котором содержатся жесткие кадры обстрела позиции россиян с БПЛА.

Ребята пообещали, что каждого захватчика ждет судьба, как на этом видео. Предостерегаем, это кадры не очень приятные, хотя ничего кровавого в них нет.

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