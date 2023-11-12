Керченский мост остается одним из основных элементов для обеспечения вражеской группировки юга.

В Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины рассказали о защитных мерах россиян отсительно Крымского моста и дымовых завесах, отметив, что эта переправа остается одним из основных элементов для обеспечения вражеской группировки на юге Украины.

Об этом сказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. "Они принимают максимальное количество мер безопасности, постоянно его перекрывают. Они учитывают свой печальный опыт по поражению этой пристройки и пытаются реагировать уже постфактум. То есть если опасность, то перекрыть, чтобы грузовик не заехал, не взорвался. Еще какая-то угроза с воздуха, любая, - сразу так же перекрывается, задымляется", - отметил он.

По словам Плетенчука, от этого функционал моста достаточно сильно страдает, но логистически он остается одним из основных элементов для обеспечения вражеской группировки на юге.

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"Хотя есть коридор по суше, но, тем не менее, железная дорога (Крымского моста) много на себя нагрузки берет", - подчеркнул спикер.

Плетенчук также прокомментировал, какую роль играет в защите моста задымление.

"Это даже не дым, это аэрозоль. Генерируют этот аэрозоль специальные автомобили - большие грузовики обычно для этого применяются. Это относится к химическим войскам РФ. Машина выезжает, включает этот генератор дыма (аэрозоля) и в большом количестве выбрасывает его в воздух. Прежде всего это делается, теоретически, для того, чтобы сбить лазерные дальномеры боевых головок ракет. Это одна из основных версий, зачем они это делают", – сказал представитель ВМС, подчеркнув, что фактически в таком задымлении не должно работать лазерное наведение боеголовок.

Крымский мост

Крымский мост также уже неоднократно был выведен из строя усилиями украинской стороны. Россияне пытаются восстановить его логистические возможности, но из-за постоянной угрозы нового поражения он часто перекрывается для движения транспорта.

В начале ноября 2023 года сообщалось, что вместо Крымского моста: оккупанты начали строить альтернативный маршрут в Крым. По мнению оккупантов, строительство нового железнодорожного пути позволит обезопасить движение от обстрелов ВСУ.

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