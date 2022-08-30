Военный эксперт добавил, что эти линии обороны расположены вплоть до самого берега реки Днепр.

29-го августа официально стало известно, что ВСУ на юге Украины пробили первую линию обороны. Поэтому военный эксперт, глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан прокомментировал успехи ВСУ на этом направлении и объяснил, сколько таких линий обороны существует.

Как он рассказал в эфире ТСН, существует три линии обороны, их строили достаточно долго. По его словам, российские оккупанты готовились к тому, что на них будут наступать.

"Эти линии обороны очень хорошо известны ВСУ. Поэтому есть конкретные планы относительно того, как эти линии обороны нужно будет уничтожать. Но самые главные - наши военные уничтожают ПВО, РЛС, то есть расчищают небо", - подчеркнул Кузан.

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Он заявил, предпосылки для реализации планов Генштаба ВСУ осуществлялись планомерно. Военный эксперт добавил, что эти линии обороны расположены вплоть до самого берега реки Днепр.

При этом Кузан не стал прогнозировать, сколько времени займет освобождение Херсонщины.

Напомним, 29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

В ВСУ призывают не спешить с заявлениями о контрнаступления наших защитников.

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