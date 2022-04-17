Секретарь СНБО ответил на самый главный вопрос последних дней.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил президента РФ Владимира Путина, когда его спросили, что же все-таки случилось с российским крейсером "Москва".

"Он утонул", – сказал Данилов в интервью CNN.

Аналогично в 2000 году в интервью американскому теле- и радиоведущему Ларри Кингу объяснил гибель натовской подводной лодки "Курск" со 118 членами экипажа на борту российский диктатор.

На вопрос "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ("Курск" – ред)?" Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула". Двадцать лет спустя эта фраза живет в сотнях интернет-мемов. В ней и проявились все характерные черты путинского режима.

Напомним, 13 апреля стало известно, что в крейсер "Москва" попали украинские ракеты "Нептун", и на борту произошел пожар. Позже корабль затонул, его капитан Антон Куприн погиб.

"Москва" – это тот самый русский военный корабль, которого украинские пограничники с острова Змеиный в конце февраля послали на "х*й".

По такому событию в столице в главпочтамт выстраиваются многочасовые очереди – люди пытаются купить марку и конверты, на которых изображено, как украинские военные с острова Змеиный посылают теперь уже затонувший российский военный корабль.

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