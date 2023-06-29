Пригожина скоро "уберут", он вряд ли останется живой, отметил Роман Свитан.

Наемники ЧВК "Вагнер" могут повторить штурм Москвы. И наступать со стороны Беларуси будет даже лучше, оттуда они точно зайдут в российскую столицу.

"А вот откуда можно зайти в Москву практически без препятствий - со стороны Беларуси. Они могут повторить "подвиг Наполеона". Потому, может быть, они сейчас и начинают базироваться в Беларуси, причем недалеко от Брянского и Смоленского направлений", - заявил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.

По его мнению, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина скоро "уберут", он вряд ли останется живой:

"Слишком много проблем он принес всем сразу… Думаю, его уберут. Потому Пригожин уже, можно сказать, списанная личность".

Также Свитан выразил сомнение в том, что Пригожин управлял мятежом: "Он - говорящая голова, финансовый мешок, кто угодно, только не руководитель военного подразделения".

Пригожина убьют - мнения

Как писал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко выражал уверенность, что главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не суждено умереть своей смертью.

Похожее мнение высказала и бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти, предположив, что бежавший в Беларусь Пригожин рискует быть убитым российскими спецслужбами.

А экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отмечал, что Пригожина убьют до конца 2023 года, перепуганный кремлевский диктатор Владимир Путин не простит вождю зэков такого унижения.