Наемники ЧВК "Вагнер" могут повторить штурм Москвы. И наступать со стороны Беларуси будет даже лучше, оттуда они точно зайдут в российскую столицу.
"А вот откуда можно зайти в Москву практически без препятствий - со стороны Беларуси. Они могут повторить "подвиг Наполеона". Потому, может быть, они сейчас и начинают базироваться в Беларуси, причем недалеко от Брянского и Смоленского направлений", - заявил военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан.
По его мнению, главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина скоро "уберут", он вряд ли останется живой:
"Слишком много проблем он принес всем сразу… Думаю, его уберут. Потому Пригожин уже, можно сказать, списанная личность".
Также Свитан выразил сомнение в том, что Пригожин управлял мятежом: "Он - говорящая голова, финансовый мешок, кто угодно, только не руководитель военного подразделения".
Пригожина убьют - мнения
Как писал УНИАН, военно-политический обозреватель Александр Коваленко выражал уверенность, что главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину не суждено умереть своей смертью.
Похожее мнение высказала и бывший руководитель московского бюро CNN Джилл Догерти, предположив, что бежавший в Беларусь Пригожин рискует быть убитым российскими спецслужбами.
А экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов отмечал, что Пригожина убьют до конца 2023 года, перепуганный кремлевский диктатор Владимир Путин не простит вождю зэков такого унижения.