Он заявил, что это якобы призывы к отторжению "территорий" РФ.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин не замедлил с реакцией на внезапный призыв главаря "Вагнера" Евгения Пригожина завершить войну в Украине.

Очевидно, Гиркина возмутило такое "антивоенное" предложение Пригожина, особенно на фоне новостей о том, что на самого террориста написали "донос" из-за его критики "СВО".

Гиркин намекнул, что "донос" надо писать не на него, а на "повара Путина", призывающего вообще завершить боевые действия.

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"Я правильно понял, что черный клоун прямо призвал к отторжению от РФ половины "Донецкой Народной Республики", "столицы" и трети территории Запорожской области, сданного во время "непростого решения" Херсона? Интересно - напишет ли на него кто-нибудь заявление в прокуратуру? Вопрос риторический ... "этот призыв-чей надо призыв", - написал возмущенный Гиркин.

Что предшествовало

Вчера, 14 апреля, главарь частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин внезапно призвал Кремль объявить об окончании войны. Он считает необходимым уже закрепиться на временно оккупированных территориях Украины.

По его словам, сейчас российским войскам остается "намертво закрепиться, закогтись на тех территориях, которые уже есть". При этом он заявил, что "если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство", что является проблемой.

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