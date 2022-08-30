Людям все труднее выезжать из Херсона, потому что надо ждать в очереди на переправу 7 часов.

Украинские военные прорвали линию обороны оккупантов на Херсонщине. Гражданское население просят находиться в укрытиях, ведь эвакуироваться из временно захваченных россиянами городов возможности нет.

Корреспондент ТСН Елена Ванина, которая успела эвакуироваться из Херсона, имеет источники в городе, поэтому рассказала о ситуации там и о настроениях местных.

По словам журналистки, вчера украинские военные попали в пункт базирования техники российских оккупантов, а сегодня - в воинскую часть захватчиков.

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Непроходимые мосты через Днепр, переправиться можно только с помощью понтонной переправы.

"Выезд усложнился, людям все труднее выезжать из Херсона, потому что надо ждать в очереди на переправу по 7 часов. А потом на блокпосту в Васильевке - 5-7 дней", - утверждает корреспондент.

По ее словам, местное население давно готово к контрнаступлению ВСУ, еще в апреле запасалось продуктами и водой. В то же время люди устали от заявлений о том, что Херсон уже освобождают, ведь это звучит постоянно со времени оккупации.

"Контрнаступление и прорыв подтверждают ВСУ, и мы боимся сглазить... Очень желаем нашим военным успешной операции", - добавила Елена Ванина.

Напомним, 29 августа в командовании ВСУ официально заявили о начале контрнаступления военных в Херсонской области. Продвижение украинских сил сопровождается разрушением логистики россиян на оккупированных территориях.

В ВСУ призывают не спешить с заявлениями о контрнаступления наших защитников.

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