С минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями руки и ноги ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

В Луганской области за прошедшие сутки в результате обстрелов оккупантов была ранена женщина.

Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации - областной военно-гражданской администрации, за прошедшие сутки населенные пункты Луганщины вблизи линии разграничения подверглись обстрелам пять раз.

"В последнее время все чаще страдают мирные жители и их дома. 17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - рассказал председатель ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, вечером 17 августа со стороны Золотого-5, которое расположено на неподконтрольной Украине территории, были обстреляны позиций ВСУ и населенных пунктов из минометов и противотанковых гранатометов.

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В результате этого жительница Золотого-4 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Гайдай напомнил, что также огнестрельное ранение получил украинский военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ в Причепиловке. Его госпитализировали в госпиталь в Северодонецке.

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Автор: Антонина Доломанжи