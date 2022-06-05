Россия нанесла удар по военной и гражданской инфраструктуре Киевщины.

Крупнейшая немецкая ежедневная газета Bild назвала сегодняшнюю атаку на Киев самой мощной за последние несколько недель.

"Люди выкладывали в соцсети фотографии и видео пожаров и клубов дыма. Также были слышны звуки ударов. Утром продолжалась воздушная тревога. Жителей неоднократно просили на этот случай пройти в защитные бункеры. Это была самая мощная атака на столичный регион за последние несколько недель", - пишет издание.

Как писал УНИАН, по данным Генштаба Украины, утром Россия снова обстреляла ракетами столицу Киев и пригород и нанесла удар по военной и гражданской инфраструктуре.

Мэр Киева Виталий Кличко также сообщил, что пострадали Дарницкий и Днепровский районы города. Есть один пострадавший, погибших нет.

Кроме этого, пригород Броваров также пострадало от ракет.

По данным оператора украинской АЭС "Энергоатом", российская крылатая ракета пролетела на "критически малой высоте" над Южноукраинской АЭС. Госоператор сообщил, что, вероятно, это была ракета, выпущенная в сторону Киева.

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