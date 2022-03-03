Сейчас белорусы отказываются пересекать границу и разрывают контракты.

Продолжаются восьмые сутки героической борьбы Украины с российскими захватчиками. Враг продолжает нести колоссальные потери и безжалостно бомбить мирные украинские города. Возможно привлечение белорусских войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском направлении ВС Украины удерживают определенные рубежи. На территории Беларуси, по ту сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь.

По имеющейся информации командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной.

"Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы. Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают выполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае", - говорится в вечерней сводке.

Украинские механизированные и танковые части устойчиво удерживают оборону на занятых рубежах вокруг Чернигова.

На Слобожанщине механизированные части Вооруженных Сил Украины эффективно ведут оборонительные бои с подавляющими силами врага, на отдельных направлениях имеют успех. Противник несет большие потери.

Слаженно украинские защитники работают на Донбассе.

"Группировка Объединенных сил в ходе тяжелых оборонительных боев сорвало планы российских захватчиков и не допустил выхода противника на административные границы Донецкой и Луганской областей. Украинский город Мариуполь остается примером героического сопротивления российскому нашествию", - говорится в сообщении.

В то же время в Генштабе отмечают, что боевики "ЛДНР" формируют части из резервистов, призванных в январе-феврале 2022 года. По планам российских кураторов маршевые роты будут срочно перебрасывать под Харьков. Мобилизованные мужчины выражают острое недовольство.

На Приморском направлении подразделения ВСУ ведут оборонительную операцию в операционной зоне и осуществляют прикрытие части морского побережья. Часть сил выполняет задачи по недопущению прорыва противника из района населенных пунктов Херсон и Николаев.

Защитники Киева героически отражают попытки вражеского наступления, нанесением огневого поражения и удержанием оборонительных рубежей вокруг города и основных аэродромов. Не имея успеха противник прибегает к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин украинской столицы.

Захватчики активизировались в информационном пространстве распространяя дезинформацию и материалы кремлевской пропаганды. В Генштабе просят доверять проверенным ресурсам.

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