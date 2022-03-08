"Байрактар" в действии
Вооруженные силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов при помощи ударного беспилотника Bayraktar.
В сети опубликовано видео момента прицельного удара по вражеской технике.
"Минус один российский "Бук", – говорится в сообщении.
ЗРК "Бук" предназначен для поражения движущихся целей на малых и средних высотах. Из такого комплекса российские наемники в 2014 году сбили над Донбассом Boeing рейса MH17.
Ранее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что сбиты уже десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.