Минус одна вражеская техника на территории Украины.

Вооруженные силы Украины уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов при помощи ударного беспилотника Bayraktar.

В сети опубликовано видео момента прицельного удара по вражеской технике.

"Минус один российский "Бук", – говорится в сообщении.

ЗРК "Бук" предназначен для поражения движущихся целей на малых и средних высотах. Из такого комплекса российские наемники в 2014 году сбили над Донбассом Boeing рейса MH17.

Ранее в Командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщили, что сбиты уже десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

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