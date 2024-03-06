Зафиксировано движение противника вперед под Новомихайловкой, утверждают в Институте изучения войны.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупационные войска "недавно продвинулись к юго-западу от Донецка", который пока еще находится под контролем противника.

По сведениям аналитиков американского Института изучения войны (ISW), на кадрах с геолокацией, которые опубликованы во вторник, 5 марта, видно, что было продвижение захватчиков южнее села Новомихайловка Донецкой области.

"Связанный с Кремлем блоггер… заявил, что части российской 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) наступали с востока на Новомихайловку, а части 68-го армейского корпуса (тоже Тихоокеанского флота) захватили молочную ферму к северу от села…. Связанный с Кремлем блоггер также заявил, что 5 марта российские войска продвинулись в центре Георгиевки к западу от Донецка, но ISW не может независимо проверить это утверждение", - отмечается в отчете.

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Аналитики также показали свежую карту боевых действий.

Когда закончится война в Украине - что уже сообщалось

Президент Владимир Зеленский отмечал, что никто не знает точно, когда завершится противостояние между украинцами и россиянами. В начале января украинский лидер говорил, что выдержать 2024-й - значит выдержать всю полномасштабную агрессию, которую РФ против нас ведет.

По мнению бывшего премьера России Михаила Касьянова, война может закончиться в конце текущего года. Экс-чиновник полагает, что защитники Украины способны совершить прорыв и освободить большую часть территории, оккупированной россиянами.

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