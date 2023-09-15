Ремонтным возможностям РФ нанесены серьезные повреждения, отметил Андрей Рыженко.

Учитывая то, что во временно оккупированном Севастополе находится 2/3 боевых кораблей Черноморского флота РФ, удар по судоремонтному заводу 13 сентября - серьезная потеря ремонтных возможностей для России. Такое мнение в интервью УНИАН высказал Капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко.

"Ремонтным способностям Севастополя нанесены серьезные повреждения. Возможно, ремонтные заводы на время будут лишены возможности ремонтировать корабли, а такая потребность была очень серьезной", - отметил он.

Говоря, где именно россияне смогут ремонтировать свои корабли после атаки на Севастопольский морской завод, Рыженко добавил:

Видео дня

"Сейчас для них, как вариант, есть завод в Керчи. Там они строят "Каракурты" (малые военные корабли), возможно, в Феодосии есть какие-нибудь небольшие мастерские. Также есть судоремонтные заводы в Новороссийске, но это далеко от Севастополя".

Атака на Севастопольский морской завод - что сообщалось

Напомним, в ночь на 13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы, атаковали морской завод с коравлями в доках. Сообщалось, что в ходе атаки погибли два человека, еще 26 - пострадали.

Оккупационная власть объявила, что по заводу ударили десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами.

Вас также могут заинтересовать новости: