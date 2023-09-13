Обозреватель уверен, что в дальнейшем подобных атак будет еще больше.

Атака на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе и российские корабли в доке - это еще один сигнал западным партнерам Украины в пользу предоставления ВСУ дальнобойного оружия.

"Когда мы просим относительно дальнобойное оружие, так мы показываем, что мы не будем использовать его против гражданского населения или гражданских объектов. Это дополнительный аргумент", - заявил военный обозреватель Алексей Гетьман.

Он уверен, что в дальнейшем подобных атак будет еще больше:

"Наши БПЛА могут доплывать и долетать на расстояние больше 1 тысячи километров. Потому какой-либо объект, особенно на временно оккупированных территориях под нашим огневым контролем… "Бавовна" будет продолжать цвести".

Как добавил Гетьман, данная атака на Севастополь в любом случае повлияет на возможность российских войск быстро подготавливаться к ударам ракетами "Калибр" с моря, а также поможет продвижению ВСУ на юге.

Атака на Севастополь 13 сентября - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили поражение двух российских кораблей в результате ночной атаки на Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе.

Скорее всего, повреждения получили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

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