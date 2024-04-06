Аналитик убежден, что подобные атаки на российские аэродромы будут систематическими.

Военный эксперт Иван Киричевский считает, что после атаки беспилотников на российские аэродромы "Морозовск" и "Энгельс" подобные удары станут систематическими.

"Если говорить о перспективе, то несмотря на то, что противник сейчас превосходит по ресурсам, Силы обороны Украины на самом деле постоянно и планомерно работают над тем, чтобы искать асимметричные средства, как нанести как можно больший вред врагу", - сказал он в эфире Еспресо.

Аналитик убежден, что подобные атаки на российские аэродромы будут систематическими.

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"Здесь стоит задача - даже не столько выбить определенное количество бортов российской авиации, которая будет стоять на земле, а скорее - это асимметричное средство ПВО. Мол, если нам не хватает ЗРК, которые могли бы бить на большую дальность и сбивать российские самолеты во время их атак, то надо сделать, чтобы они в принципе боялись летать. Сегодня мы видим первые наработки по этой теме, которые дальше будут развиваться. А потом будут демонстрировать результат, что не только отдельные самолеты выведены из строя, а скорее отдельные полки российской авиации будут колебаться выполнять боевые задачи по командам из Москвы", - пояснил Киричевский.

По его мнению, от этой атаки не стоит ожидать какого-то масштабного результата, но надо понимать, что "нас ждет новая захватывающая история, возможно, даже еще более интересная, чем атака дронами по российским НПЗ".

Атака на Морозовск и Энгельс - детали

Массированный налет беспилотников на три военных аэродрома РФ в ночь на 5 апреля был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины совместно с ВСУ.

По данным источников украинской разведки, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области.

Также громкие взрывы прогремели в Морозовске Ростовской области. Там расположен военный аэродром оккупантов. По данным СБУ, в результате атаки уничтожено не менее 6 самолетов.

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