Источники говорят, что атаку организовало ГУР совместно с ВСУ.

Массированный налет беспилотников на три военных аэродрома РФ в ночь на 5 апреля был организован Главным управлением разведки Минобороны Украины совместно с ВСУ. Об этом УНИАН рассказали информированные источники.

Наш собеседник утверждает, что атака, вероятно, была успешной. По данным источников украинской разведки, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области. При этой же атаке на аэродроме погибли семь российских военнослужащих, в том числе, возможно, пилоты бомбардировщиков.

На аэророме города Ейск (Краснодарский край) в результате атаки дронов полностью сгорели два Су-25, ликвидированы не менее четырех оккупантов.

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Также подтверждается атака на аэродром в Курске, но ее результаты пока не удалось выяснить.

Атака на российские аэродромы: что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 5 апреля в российском городе Энгельс прогремели мощные взрывы. Как сообщают местные паблики, они были настолько мощными, что сработала сигнализация в автомобилях. Жители города в чатах писали, что он взрывов "дрожат окна".

Также мы сообщали, что в ночь на пятницу, 5 апреля, громкие взрывы прогремели в Морозовске Ростовской области. Там расположен военный аэродром оккупантов. Губернатор Василий Голубев заявил, что Морозовск якобы атаковали 40 беспилотников. В результате атаки была повреждена электроподстанция.

Российское Минобороны утром отчиталось об уничтожении 44 беспилотников над Ростовской областью. Тем временем очевидцы публикуют видеоролики, на которых видны яркие вспышки в Морозовске и слышны взрывы вблизи военных объектов.

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