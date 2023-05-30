Россияне использовали для противодействия беспилотникам комплексы радиоэлектронной борьбы, а это опасно, отметил эксперт.

Во время атаки дронами во вторник, 30 мая, противовоздушная оборона Москвы дейстовала панично и максимально непрофессионально - для противодействия беспилотникам массово использовались комплексы радиоэлектронной борьбы, и из-за этого жизни людей подверглись опасности.

О масштабном использовании россиянами комплексов РЭБ свидетельствует тот факт, что у водителей такси массово выключались навигаторы, написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко на своем канале в Telegram.

"Дело в том, что три дрона, которые врезались в жилые многоэтажки, были сбиты именно посредством РЭБ. Применение РЭБ в городе не просто не желательно, оно опасно! Ведь РЭБ не уничтожает дрон, начиненный взрывчаткой, а сбивает его с курса, грубо говоря "садит". А делать это в месте с густой жилой застройкой чревато...", - отметил эксперт.

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По его словам, если использовать средства радиоэлектронной борьбы, то начиненный взрывчаткой беспилотник может стать неконтролируемым. Коваленко добавил, что, судя по опубликованным сведениям, россияне не смогли взять под контроль дроны.

"То есть, ПВО в Москве действовало сегодня максимально непрофессионально и панично, подвергая жизни москвичей опасности, а сами РЭБ задействовали еще и потому, что не были уверены в возможностях своих ЗРК (зенитно-ракетных комплексов - Ред.) и ЗРПК (зенитно ракетно-пушечных комплексов - Ред.) по перехвату этих целей. Позорище. Просто дичайшее позорище…", - добавил обозреватель.

Атака на Москву дронами - сегодня это стоит знать

В Москве утром 30 мая были взрывы. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников незначительно повреждены несколько зданий. В сети появилась информация, что три дрона попали в жилые дома на Ленинском проспекте, а также на ул. Профсоюзная и Атласова.

По неподтвержденным сведениям, на подлете к столице РФ якобы ликвидировали 13 БПЛА. Спикер президента России Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что российская ПВО "хорошо" сработала.

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