Количество взрывов на Донбассе за последние сутки выросло вдвое

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали 510 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 21 января в 19:30 22 января, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими 24-мя часами. Однако, миссия зафиксировала больше взрывов (около 280 против 195)", - говорится в отчете.

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В частности, в Донецкой области СММ зафиксировала ведение огня в Светлодарске, в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорском, Широкином, Ясиноватой, в селе Набережном, Енакиево и Новотроицком.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 230 взрывов, если сравнивать с предыдущими 24-мя часами (около 29 взрывов)", - сказано в отчете.

На Луганщине миссия задокументировала ведения огня в Калиновом, Калиново-Борщуватому, Комишувасе, Попасной и города Алмазная.

Как сообщал УНИАН, 22 января в результате вражеского минометного обстрела погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины.