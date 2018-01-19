В Кремле заявили, что не готовы нести ответственность за происходящее на Донбассе

В Кремле заявили, что не готовы нести ответственность за происходящее на оккупированном Донбассе.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в России, готова ли РФ нести ответственность за происходящим на неподконтрольной Украине части Донбасса.

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«Безусловно нет. Россия не согласна с самой постановкой вопроса таким образом, ибо это противоречит самому духу и букве Минских договоренностей. Россия не является стороной и участницей этого конфликта. Об этом говорится в Минских договоренностях и под Минскими договоренностями стоит подпись президента Украины Порошенко», - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос УНИАН какие действия в ответ может предпринять Кремль после внесения формулировки в закон, где Россия признана оккупантом Донбасса, он сказал: «Мы категорически не согласны с этой формулировкой».

«Мы считаем использование такой формулировки в принятом законе отступлением от документа, под которым стоит подпись президента Порошенко. Мы сожалеем в этой связи. Безусловно Россия будет сохранять свою приверженность букве и духу Минских договоренностей вместе с другими гарантами – Францией и Германией», - сказал Песков.

По его словам, принятие закона «отдаляет нас от исконной цели» - урегулирования конфликта.

Как сообщал УНИАН, 18 января Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» (регистрационный номер 7163). В документе признается временная оккупация Россией части территории Украины.