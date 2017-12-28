Под Харьковом похоронили погибшего от пули снайпера бойца АТО
21:22, 28 декабря 2017
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Шевченко погиб в зоне проведения АТО от пули снайпера 23 декабря.
Военный погиб вблизи Луганского / фото facebook.com/ovkChe
Олега Шевченко, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции, похоронили в Лозовой Харьковской области.
29-летний лозовчанин погиб 23 декабря вблизи поселка Луганское Донецкой области от пули снайпера, передает "Status Quo".
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С 2015 года он проходил службу по контракту в 54-й отдельной механизированной бригаде.
Как сообщал УНИАН, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции офицера спецслужбы Сергея Ширкова похоронили 26 декабря на Аллее Героев Центрального кладбища Сум.
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