Под Харьковом похоронили погибшего от пули снайпера бойца АТО

Олега Шевченко, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции, похоронили в Лозовой Харьковской области.

29-летний лозовчанин погиб 23 декабря вблизи поселка Луганское Донецкой области от пули снайпера, передает "Status Quo".

Читайте такжеНе дожили до зимы: появились имена погибших в ноябре бойцов АТО (фото)

С 2015 года он проходил службу по контракту в 54-й отдельной механизированной бригаде.

Как сообщал УНИАН, погибшего в зоне проведения антитеррористической операции офицера спецслужбы Сергея Ширкова похоронили 26 декабря на Аллее Героев Центрального кладбища Сум.