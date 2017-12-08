"Глупость и дурь": российский генерал отрицает свою причастность к гибели МН17

Российский генерал-полковник Николай Федорович Ткачев, которого The Insider и Bellingcat в своем расследовании назвали ключевым фигурантом по делу о сбитом над Донбасом малайзийском "Боинге" MH17, назвал эту информацию "глупостью", передает "ТАСС".

«Я не знаю, кто что там говорит, но это очевидная глупость и дурь. Я много лет живу в Екатеринбурге, занимаюсь военно-патриотическим воспитанием детишек. Нахожусь в постоянном контакте с общественными организациями, участвую в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения средств массовой информации. Больше добавить мне нечего», - сказал он.

Читайте такжеКатастрофа MH17: журналисты проехали "по следам" "Бука" (видео)

Как сообщал УНИАН, в совместном расследовании The Insider и Bellingcat удалось установить личность ключевого фигуранта, разыскиваемого Совместной следственной группой по делу о сбитом над Донбасом малайзийском "Боинге" MH17, - это генерал-полковник Николай Федорович Ткачев с позывним "Дельфин", главный инспектор Центрального военного округа России.

То, что голос разыскиваемого следствием лица идентичен голосу генерала Ткачева, подтвердили две независимые экспертизы. Сам Ткачев отрицает, что был в Украине.