Боевики создают гуманитарные проблемы для жителей Травневого

Незаконные вооруженные формирования создают гуманитарные проблемы для жителей населенного пункта Травневое Донецкой области.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК).

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что, несмотря на объявленное «школьное перемирие», боевики продолжают обстрелы из запрещенного Минскими договоренностями оружия мирных населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения сторон.

Так 8 декабря оккупанты с новых позиций, оборудованных в районе населенных пунктов Гольмовский и Доломитное, подвергли массированному обстрелу населенный пункт Травневое. Обстрелы велись из автоматических гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия, а также запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

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«Цель обстрелов - повреждение электрогенератора, который осуществляет электроснабжение населенного пункта Травневое, поскольку боевиками повреждено высоковольтную промышленную линию электропередачи», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что «циничные действия» российско-террористических войск ставят под угрозу не только жизнь и здоровье гражданского населения, но и направлены на дестабилизацию обстановки в Травневом.

«Недавно отремонтированная украинской стороной дорога и запуск в населенный пункт рейсового автобуса, а также попытки восстановить электроснабжение мешают планам ОРДО. Боевики ОРДО создают всевозможные трудности, которые ведут к гуманитарной катастрофе в регионе», - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК осуждает действия террористов о нарушении ими условий «школьного перемирия», что свидетельствует о заинтересованности боевиков в дальнейшем обострении конфликта.