Они и так были нашими: в Генштабе заявили, что Майское и Гладосово "никто не освобождал"

Села Майское и Гладосово под Горловкой Донецкой области "никто не освобождал", потому что они и так располагались на контролируемой правительством территории. Об этом в эфире Громадського заявил офицер Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

"Эти населенные пункты были под нашим контролем, там, скажем, не ходили каждый день вооруженные люди и не было траншей накопанных много", - сказал он.

Читайте такжеВ Facebook через фейкову страницу пресс-секретаря АТО распространяют неправдивую информацию - штаб

Волошин отметил, что, согласно Минских договоренностей, украинские военные на подконтрольной себе территории могут проводить любые действия по изменению тактического положения и передислокации подразделений. Вот это и произошло в Майском и Гладосовом.

"Мы просто зашли, передислоцировали туда подразделения и начали там возводить укрепления", — сказал он, отрицая заявления боевиков "ДНР", что украинские военные приблизились к их позициям.

Также Волошин заявил, что нет никакой "серой зоны". "Расстояние от одних траншей до других — это и есть так называемая серая зона, она нигде не оговорена", — отметил Волошин.

Ранее сообщалось, что в конце ноября благодаря молниеносной спецоперации под контроль Украины вернули Майское и Гладосово. Эти населенные пункты были в так называемой серой зоне, где царит безвластие, с которой наемники обстреливают украинские позиции. Российская пропаганда отреагировала мгновенно и выпустила фейковый письмо к миссии ОБСЕ, авторство которого якобы принадлежит местным жителям. В письме говорится о якобы репрессиях, которые совершают украинские военные.