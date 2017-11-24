Россия ничего не хочет делать для снижения напряжения на Донбассе - американский представитель в ОБСЕ

С наступлением холодов Россия пытается воспользоваться уязвимостью гражданской инфраструктуры, передвигая силы к Донецкой водной фильтровальной станции, обустраивая оружие большого калибра в тесно заселенных территориях, что подвергает гражданских опасности, заявил временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает Голос Америки.

Читайте такжеВместе с холодами на Донбасс приходит эскалация - ОБСЕ "Господин председатель, все мы знаем правду: это – конфликт созданный Россией, но она не хочет делать даже простые шаги, чтобы снизить напряжение. Россия отказывается дать указание силам, которые она вооружает, которых обучает, которыми руководит и рядом с которыми воюет, согласиться на установление зон безопасности вокруг объектов критически важной инфраструктуры, или вывести войска из густонаселенных гражданских районов", - подчеркнул Камиан.

"Со своей стороны, в прошлом месяце Киев выполнил мероприятия в политической сфере, предусмотренные Минскими договоренностями и продлил действие закона о специальном статусе", - отметил представитель США в ОБСЕ.

Камиан подчеркнул, что сознательные действия России, которая "размещает свои силы возле объектов инфраструктуры и вдоль контактной линии, увеличивают риск экологической катастрофы и срыва поставок воды сотням тысяч людей по обе стороны контактной линии". Действия России также увеличивают опасность жертв среди гражданского населения от обстрелов.

"Соединенные Штаты возмущены из-за того, что стороны не обменялись ни одним пленным во время конфликта в 2017 году. Даже после одностороннего освобождения 15 задержанных Украиной около года назад, российские поверенные неоднократно отказывали гуманитарным организациям в доступе к пленным на контролируемую Россией сторону от линии конфликта. Сотни задержанных продолжают ожидать возможности объединиться со своими семьями. Мы требуем гуманного отношения к задержанным и призываем Россию уважать дух Минских договоренностей и безотлагательно разрешить обмен пленными", - отмечается в заявлении.