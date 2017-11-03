Сутки в АТО: боевики 13 раз нарушили режим тишины, один военный ранен

За сегодняшний день боевики 13 раз нарушили режим тишины в районе проведения антитеррористической операции, в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что с начала этого периода обстановка в районе проведения АТО имела тенденцию к обострению. В частности, с полуночи незаконные вооруженные формирования активизировали провокации на Донецком направлении.

Так, как сообщили в штабе, из разных видов гранатометов и пулеметов боевики били по укреплениям украинской армии вблизи Зайцево, Авдеевки, Песков, Луганского. А около 12:00 в результате вражеского огня из стрелкового оружия недалеко от Каменки получил ранение военнослужащий сил АТО.

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"На Луганском направлении оккупанты дважды обстреляли из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов защитников Крымского. Также под огнем противника оказался наш опорный пункт недалеко от Троицкого. На Приморском направлении напряжение и в дальнейшем сохраняется в районе Водяного. С полуночи пророссийские наемники трижды били по подступам к этому поселку из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, сообщается, что во время 8 обстрелов Вооруженные силы Украины объективно применяли оружие на поражение противника.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что ракетные и артиллерийские части должны быть готовыми вернуться на линию разграничения на Донбассе.