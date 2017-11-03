На Донбассе поймали информатора боевиков со взрывчаткой и спутниковыми картами позиций ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области сообщника террористов со взрывчаткой и спутниковыми картами с позициями украинских военных. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что житель Попасной был завербован "офицером разведки" одного из бандформирований террористической организации "ЛНР".

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"По указанию куратора мужчина передавал боевикам информацию о дислокации, перемещении личного состава и техники сил антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали мужчину в его в собственном доме. Во время обыска были обнаружены 1 кг тротила, два детонатора и пять спутниковых карт с нанесенными позициями украинских военных. Согласно показаниям задержанного, оставленную неизвестными взрывчатку он должен был хранить у себя до получения дальнейших инструкций от куратора.

Сообщнику террористов объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 263 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе боевиков с новыми шевронами. СММ видела мужчину, одетого в темно-зеленый цифровой камуфляж. На плече у него был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем поле с желтой окантовкой.