Порошенко: подразделения Вооруженных сил готовы к любому сценарию в зоне АТО

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к любому сценарию в зоне АТО и полностью контролируют ситуацию на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с пограничниками в Киевской области.

«Мы сейчас обсудили с представителями силовых структур ряд дополнительных мероприятий, которые направлены на противодействия вооруженных провокаций со стороны врага, на сохранение жизни и здоровья украинских воинов и мирного населения, которое попадает под вражеские обстрелы», - сказал Порошенко.

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«Ситуация полностью под нашим контролем, оборона наша надежная. Руководство государства, ВСУ, другие силовые подразделения готовы к любому сценарию», - отметил глава государства.