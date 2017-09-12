В Днепре попрощались с тремя защитниками Украины (фоторепортаж)
15:35, 12 сентября 2017Война
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В Днепре похоронили бойцов, которых установили по результатам ДНК-экспертизы.
Установление личности других защитников Украины продолжаются / фото УНИАН
В Днепре 12 сентября состоялась церемония прощания с тремя погибшими защитниками Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, похоронены лица, которых установили по результатам ДНК-экспертизы: майор Андрей Величко, доброволец Сергей Дятлов, солдат Дмитрий Карбан ("Бейн").
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Установление личности других защитников Украины продолжаются. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК. Осуществляется поиск родных.
Родственники пропавших без вести бойцов могут пройти экспертизу, обратившись в правоохранительные органы.
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