В Днепре попрощались с тремя защитниками Украины (фоторепортаж)

В Днепре 12 сентября состоялась церемония прощания с тремя погибшими защитниками Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, похоронены лица, которых установили по результатам ДНК-экспертизы: майор Андрей Величко, доброволец Сергей Дятлов, солдат Дмитрий Карбан ("Бейн").

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Установление личности других защитников Украины продолжаются. Их генотипы внесены в Единую базу данных ДНК. Осуществляется поиск родных.

Родственники пропавших без вести бойцов могут пройти экспертизу, обратившись в правоохранительные органы.