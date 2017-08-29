Журналист назвал имена убитых "депутатов "ЛНР"
14:15, 29 августа 2017Война
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В оккупированном Луганске убили двух "депутатов" - Кузнецову и Кривоносова.
В "ЛНР" не стало двух "депутатов" / Сайт боевиков
Журналист Денис Казанский обнародовал имена "депутатов", которых накануне убили в оккупированном Луганске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"На выходных в Луганске застрелили двух "депутатов" народной рады "ЛНР" Инну Кузнецову и Анатолия Кривоносова", - говорится в его сообщении.
Также журналист напомнил слова "депутата" Кривоносова о том, что на территории "ЛНР" значительно больше порядка, чем в Украине.
Напомним, в так называемой "Луганской народной республике" заявили об убийстве двоих "депутатов парламента "ЛНР" в ночь с 26 на 27 августа.
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