Журналист назвал имена убитых "депутатов "ЛНР"

Журналист Денис Казанский обнародовал имена "депутатов", которых накануне убили в оккупированном Луганске. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"На выходных в Луганске застрелили двух "депутатов" народной рады "ЛНР" Инну Кузнецову и Анатолия Кривоносова", - говорится в его сообщении.

Также журналист напомнил слова "депутата" Кривоносова о том, что на территории "ЛНР" значительно больше порядка, чем в Украине.

Напомним, в так называемой "Луганской народной республике" заявили об убийстве двоих "депутатов парламента "ЛНР" в ночь с 26 на 27 августа.