Возле Широкиного боевики выпустили из "Града" 5 снарядов по украинским позициям

Возле Широкино бандиты выпустили 5 снарядов по украинским позициям из переносной реактивной пусковой установки "Град-П" («Партизан»).

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

«В районе проведения АТО не уменьшается интенсивность обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Если на прошлой неделе основная активность российско-оккупационных группировок фиксировалась в темное время суток, то уже несколько дней подряд бандиты ведут огонь по нашим позициям без временных ограничений, используя все чаще тяжелое вооружение», - говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что сегодня в районе Широкино и Водяного боевики почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 миллиметра.

Кроме того, по информации штаба АТО, на Донецком направлении с полуночи враг 4 раза обстреливал наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны.

«В основном противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Каждый раз наши бойцы огнем оперативно и жестко подавляли попытки врага начать длительные боевые действия», - отметили в пресс-центре.

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В сводке говорится, что на Луганском направлении преступники применяли 120-миллиметровый миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского били из гранатомета.

«Несмотря на активное вооруженное противостояние вдоль линии разграничения, жители Донецкой области готовятся к новому учебному году. Только в Авдеевке 1 сентября в школы пойдут более 1300 учеников, а детские сады города примут около 400 воспитанников. Украинские власти на подготовку этих учебных заведений запланировали потратить более 3,5 млн гривен», - отмечается в сообщении.