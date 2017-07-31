Из-за сегодняшних обстрелов боевиков ранены трое украинских военных – штаб АТО

Вследствие сегодняшнего обстрела боевиков на Донбассе пострадали трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«В зоне АТО в течение сегодняшнего дня активность российско-террористических группировок была незначительной. По своей привычной тактике боевики минимизировали количество обстрелов украинских позиций в светлое время суток. Так, с полуночи и до 18 часов зафиксировано 3 случая нарушения перемирия», - говорится в сообщении.

Так, около часа ночи из стрелкового оружия преступники открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Попасной и Новоалександровки на Луганском направлении.

Читайте такжеВ больницу Днепра доставили двух "в клочья разбитых" украинских военных

«Ответным огнем наши военные вынудили врага к тишине», - отметили в пресс-центре АТО.

Также в 12.45 бандформирования ударили из гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Новотошковском.

«В результате обстрела один украинский защитник был ранен, двое других получили боевые травмы», - отметили в штабе.

«Уже несколько дней подряд обманчивое дневное затишье после 18 часов заканчивается, и враг существенно активизирует вооруженные провокации. В свою очередь, силы АТО готовы не только держать оборону позиций, но и дать противнику быстрый и адекватный ответ», - подчеркивается в сообщении.