СЦКК предупреждает о возможных провокациях со стороны боевиков на Донбассе

Украинская сторона СЦКК предупреждает о возможных провокациях со стороны боевиков ОРЛО с целью сорвать перемирие и скомпрометировать ВСУ.

Об этом говорится в заявлении СЦЦК, обнародованном в воскресенье вечером, 25 июня.

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"По обнародованной в СМИ информации в районе проведения АТО была обезврежена диверсионно-разведывательная группа противника в составе шести боевиков. Украинская сторона СЦКК предполагает, что это лишь начало активизации действий НВФ ОРЛО, которые в дальнейшем могут привести к существенному обострению ситуации на востоке Украины", - заявили в СЦКК.

Также отмечается, что боевики могут прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам в населенных пунктах на Луганском направлении, направленных против мирного местного населения. Их целью будет компрометация и обвинения в этом Вооруженных Сил Украины, с тем чтобы сорвать перемирие, объявленное на период сбора урожая.