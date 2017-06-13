Боевики снова обстреляли Ольгинку: повреждены жилые дома

Сегодня ночью террористы обстреляли жилые кварталы поселка Ольгинка Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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В результате взрывов крупнокалиберных боеприпасов повреждены три жилых дома по улице Привокзальной. Осколками посечены стены и выбиты стекла. Среди гражданского населения пострадавших нет.

На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о других последствиях уточняется.

В ООН заявили о необходимости прекращения обстрелов жилых районов Донбасса.

«Важно, чтобы стороны конфликта соблюдали международное гуманитарное право. Это означает, что они должны прекратить обстрелы жилых зон, а также вывести из населенных районов свое военное оборудование и военных», - заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

Напомним, вчера в результате обстрела в селе Ольгинка была повреждена целая улица.