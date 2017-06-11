Сегодня боевики использовали запрещенное вооружение на всех направлениях

На Донбассе с начала суток боевики 28 раз открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины, применяя тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

На Приморском направлении противник еще на рассвете из систем ствольной артиллерии калибра 122 мм бил по укреплениям украинских бойцов в районе Павлополя, а возле Гнутово использовал минометы калибра 120 мм. Кроме того, бандформирования обстреливали позиции украинских защитников в районе Талаковки и Водяного из стрелкового оружия, гранатометов и вооружения БМП.

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На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования в начале суток осуществили несколько обстрелов позиций в южном и восточном пригороде Авдеевки из 82-мм минометов и пехотного вооружения. Утром боевики выпустили более десятка мин из 120-мм минометов по опорным пунктам украинских воинов неподалёку от Верхнеторецкого.

Около 11.00, обстреливая позиции ВСУ в районе Зайцево, оккупанты раз попали из гранатомета в жилой дом, никто из гражданских не пострадал.

На Луганском направлении сегодня ситуация напряженная. Под огнем противника вновь оказались позиции украинских бойцов в районе Бахмутской трассы. В частности, неподалёку от Крымского и Новотошковского захватчики неоднократно обстреливали военнослужащих ВСУ из 120-мм минометов, ствольной артиллерии калибра 152 мм и гранатометов. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов пророссийские вооруженные банды также вели огонь в районе Троицкого, Новоалександровки и Попасной.

Потерь среди украинских воинов сегодня не было, добавили в штабе.