В штабе АТО прокомментировали панику боевиков вокруг украинского "наступления" на Донбассе

Сообщение боевиков так называемой "ЛНР" о подготовке ВСУ к наступлению не соответствует действительности. Об этом заявил спикер штаба АТО Антон Миронович, передает "Обозреватель".

"Ни в какое наступление мы не идем. Придерживаемся Минских соглашений. Огонь в ответ мы вчера открывали. Это не тайна. Использовали даже вооружение БМП, поскольку были вынуждены. У нас там и потери были на Луганском направлении вследствие их обстрелов. Их информация не отвечает действительности", - подчеркнул он.

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По его словам, со стороны террористов идет банальное нагнетание информационного поля.

"Они начали позавчера достаточно активно использовать артиллерию. В частности, на луганском направлении. По итогам суток там было зафиксировано самое большое количество обстрелов со стороны НВФ. Тяжело сказать, какую цель они преследуют, но все признаки того, что они пытаются в информационном поле дискредитировать ВСУ. Возможно, они хотят оказать влияние на ход встречи в Минске. Поэтому тяжело комментировать их лживые заявления", - подытожил Миронович.

Ранее российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что 7 июня украинские войска начали наступление на Луганском направлении.