Боевики сегодня 25 раз обстреляли позиции ВСУ, ранены пять военных – штаб

Сегодня боевики совершили 25 обстрелов опорных пунктов сил АТО, пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Так, на Приморском направлении по позициям вблизи Павлополя враг бил из 120-миллиметровых минометов, гранатометов, пулеметов больших калибров и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм противник бил по опорным пунктам рядом с Марьинкой. 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и пулеметы больших калибров подразделения российско-оккупационных войск применяли по защитникам Красногоровки, а гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы - по защитникам населенных пунктов Гнутово, Талаковка, Широкино и Водяное. В районе Павлополя действовали вражеские снайперы.

"На Донецком направлении огнем из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и стрелкового оружия противник накрывал позиции рядом с Луганским. Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Верхнеторецкого, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - по защитникам Новгородского, Авдеевки, Зайцево и шахты "Бутовка", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Луганском направлении из автоматических гранатометов и пулеметов больших калибров боевики вели огонь по позициям возле Новозвановки.

"В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытия ответного огня", - добавили в пресс-центре.