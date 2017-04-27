В "ЛДНР" под прикрытием подготовки к "параду" стягивают личный состав и тяжелую технику - волонтеры

Под прикрытием подготовки к военному "параду" боевики активно стягивают личный состав и тяжелую технику в пригород Донецка и в Луганскую область. Об этом сообщают волонтеры фонда "Повернись живим" на странице организации в Facebook.

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"Это подтверждают и почти все командиры подразделений на передовой, с которыми удалось пообщаться во время очередной поездки", - констатируют они.

Кроме того, активность террористов фиксируется и с беспилотных аппаратов, которыми в последнее время фонд усилил позиции ВСУ на передовой.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщал, что в течение последней недели через Дебальцево со стороны Луганска в направлении Донецка боевики перемещают военную технику.