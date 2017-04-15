К праздникам ситуация в зоне АТО сравнительно стабилизировалась - штаб

Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции стабилизировалась, с начала суток оккупанты 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. По позициям в районе Павлополя бил из противотанковых гранатометов, а по опорным пунктам вблизи Чермалыка - из пулеметов крупного калибра. По морским пехотинцам в районе Водяного противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Широкино - из стрелкового оружия. Позиции в районе Марьинки обстреливали вражеские снайперы.

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На Донецком направлении по позициям вблизи села Пески противник применил гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров, а в районе Каменки бил по украинским воинам из стрелкового оружия. Защитников Опытного враг обстрелял из пулеметов крупных калибров. Вблизи Троицкого активно действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении, по защитникам Лобачево подразделения российско-оккупационных войск вели огонь из автоматических гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго придерживались режима тишины и ответный огонь не открывали.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины была достигнута договоренность о полном прекращении огня в зоне АТО с 1 апреля на период Пасхальных праздников. Однако оккупанты ни дня не соблюдали режим тишины.