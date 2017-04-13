Боевики снова нарушают режим тишины, с начала суток зафиксировано 42 обстрела - штаб

Российско-террористические подразделения цинично нарушают договоренности Трехсторонней контактной группы в Минске об установлении режима тишины, с начала суток уже зафиксировано 42 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Fаcebook.

В частности, на Приморском направлении горячее всего было в районе Водяного. Здесь морских пехотинцев враг накрывал огнем артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения БМП. По защитникам Широкино стрелял из 120-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов. Минометы калибра 120 мм противник применил против морских пехотинцев вблизи Гнутово. Из крупнокалиберных пулеметов бил по нашим воинам под Чермалыком. Вражеские снайперы активизировались в районе Талаковки и Водяного.

На Донецком направлении огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг открывал по защитникам Авдеевки. Защитников Луганского и Опытного обстреливал из 82-миллиметровых минометов. По опорным пунктам наших войск вблизи Опытного противник стрелял из гранатометов, вооружения БМП и из противотанкового ракетного комплекса. Из гранатометов обстреливал позиции вблизи Невельского, а из стрелкового оружия – рядом с шахтой «Бутовка».

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На Луганском направлении из гранатометов различных систем враг бил по защитникам Новоалександровки и Катериновки.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны боевиков, украинские военнослужащие строго соблюдают режим тишины и ответный огонь не открывали.

«Вместе с тем, в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью наших защитников, командирами будет принято решение на адекватный ответ в сторону противника», - отметили в штабе.

Как сообщалось,боевики нарушают договоренности о прекращении огня перед Пасхой.