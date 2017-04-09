С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по опорным пунктам сил АТО - штаб

С начала суток боевики 18 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Отмечается, что неподалёку от Мариуполя огнем минометов калибра 120 мм и гранатометов враг накрывал защитников Новотроицкого. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по защитникам Водяного. А защитников Широкино, Гнутово и Талаковки обстрелял из стрелкового оружия. По опорным пунктам наших войск под Новогригоровкой бил из вооружения БМП.

По данным штаба, на Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по позициям ВСУ под Авдеевкой. Из гранатометов различных систем обстреляли защитников Луганского и Зайцево.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по позициям рядом с Новотошковкой, а из гранатометов обстреляли защитников Крымского.

«Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим «тишины и ответный огонь не открывали», - подчеркнули в штабе.