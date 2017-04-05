За сутки боевики совершили более 50 обстрелов, пятеро бойцов АТО ранены - штаб

Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения режима «Тишины» не соблюдается. За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения. Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 06:00 5 апреля 2017 года.

За сутки зафиксировано 54 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

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Горячее всего вчера было вблизи Мариуполя. Здесь из минометов калибра 82 мм враг накрывал огнем защитников Красногоровки и Широкиного. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов бил по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Позиции под Марьинкой обстреливал из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутовом открывал огонь из пулеметов. Из вооружения БМП противник стрелял по позициям морпехов в районе Водяного и Широкиного. Вблизи Новотроицкого активно действовал вражеский снайпер.

Кроме того, вчера под Марьинкой произошло боевое столкновение с ДРГ противника. Случилось это, когда группа боевиков пыталась приблизиться к нашим позициям. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия, после чего противник отошел.

На Донецком направлении из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник стрелял по защитникам Авдеевки. С гранатометов - по опорным пунктам вблизи Луганского, Опытного, Песков и Невельского. Из крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь в сторону наших воинов под Каменкой, Опытным, Верхньоторецким, Шахте Бутовка и Пескам. В районах Опытного и Троицкого активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия враг бил по опорным пунктам вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывал огонь в сторону наших позиций в районе населенного пункта Лобачево.