Миссия ОБСЕ заявила об увеличении числа нарушений "режима тишины" на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за минувшие сутки зафиксировали 120 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 3 апреля, опубликованном на сайте ОБСЕ сегодня.

«В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая около 190 взрывов, если сравнивать с предыдущим 24-часовым периодом (90 взрывов)», - говорится в отчете.

При этом сказано, что около 90% взрывов было зафиксировано в районе Авдеевки-Ясиноватой-Донецкого аэропорта.

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«В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, включая 30 взрывов, если сравнивать с предыдущим 24-часовым периодом (примерно 20 взрывов)», - говорится в отчете.

Также сказано, что 3 апреля в течение дня наблюдатели, находясь в подконтрольной правительству Украины Трехизбенке (32 км к северо-западу от Луганска), слышали шесть взрывов из вооружения неустановленного типа на расстоянии 10 км к югу и юго-западу. В тот же день, находясь в подконтрольной боевикам «ЛНР» Малониколаевке (36 км к юго-западу от Луганска), представители миссии слышали восемь взрывов из неустановленного типа вооружения на расстоянии примерно 7 км к северо-западу.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины согласовала полное прекращение огня в зоне АТО с 1 апреля.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко заявил, что объявленный режим прекращения огня с 1 апреля не соблюдал российской стороной ни одного дня.