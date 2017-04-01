С начала суток боевики 12 раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 12 нарушений со стороны боевиков режима тишины.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко.

«По состоянию на 12 часов сегодняшнего дня зафиксировано уже 12 обстрелов противником украинских позиций», - сказал он.

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По словам спикера, 2 раза боевики обстреляли силы АТО из минометов калибра 82 и 120 мм, остальные - из стрелкового оружия.

Лысенко подчеркнул, что "украинские военные строго соблюдают режим тишины и ответный огонь не открывали".