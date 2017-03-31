Боевики из тяжелого вооружения 50 раз обстреляли позиции сил АТО

Сегодня боевики с применением тяжелого вооружения 50 раз обстреляли позиции сил АТО, один украинский военный ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. Артиллерией калибра 122 мм и минометами 120-мм калибра враг накрывал морских пехотинцев в Широкино, Гнутово и Водяном. По защитникам Павлополя боевики стреляли из артсистем калибра 122 мм, а из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и пулеметов били по морским пехотинцам в Водяном.

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«В районе Широкино российско-террористические подразделения применяли также зенитные установки ЗУ-23-2, вооружение БМП, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы. Под Новотроицким активизировались вражеские снайперы. Из стрелкового оружия был обстрелян контрольный пункт «Марьинка», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Донецком направлении горячо было вблизи Луганского, Троицкого и Зайцево, где террористы били из минометов 82-мм калибра. Из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал защитников шахты Бутовка и Луганского, из гранатометов стреляли по защитникам Авдеевки и Верхнеторецкого. Снайперы противника активизировались под Авдеевкой и Новотроицким.

В Луганской области из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов российско-террористические подразделения накрывали позиции сил АТО в районе Крымского. А из минометов 120-мм калибра били в районе Верхнеторецкого.

«Чтобы подавить огневую активность противника, украинские военнослужащие открывали ответный огонь», - отметили в пресс-центре.