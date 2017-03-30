За день боевики 37 раз обстреляли силы АТО, трое бойцов ранены, один травмирован

Сегодня в районе проведения АТО зафиксировано 37 обстрелов со стороны боевиков, трое украинских защитников получили ранения, еще один – боевую травму.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины», - говорится в сообщении.

Так, на Донецком направлении горячее всего было в районе Луганского, где российско-террористические войска применили артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. «Из минометов калибра 120 мм и 82 мм враг накрывал огнем позиции вблизи Троицкого, а по защитникам Каменки стрелял из минометов калибра 82 мм. По опорным пунктам наших войск в районе Авдеевки вел огонь танк, вблизи Опытного – БМП. Из крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Невельского», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении, по данным штаба, из миномета калибра 82 мм, вооружения БМП террористы обстреливали позиции сил АТО в районе Марьинки, обстрелы из вооружения БМП зафиксирован также вблизи Широкино. Возле Новотроицкого активизировались снайперы.

«На Луганском направлении российско-оккупационные подразделения огнем минометов калибра 120 мм накрывали опорные пункты вблизи Троицкого, а из минометов калибра 82 мм - позиции под Новоалександровкой. Гранатометы различных систем враг применил по защитникам Станицы Луганской, Валуйского, Троицкого, Попасной и Новозвановки», - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что украинские военнослужащие открывали огонь в ответ, чтобы подавить огневую активность противника.